В Кургане объявлены НМУ первой степени опасности

Курганский гидрометцентр объявил в городе неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, об этом говорится на сайте ведомства.

НМУ продлятся двое суток - с 16.00 19 марта до 16.00 21 марта.

Это связано с безветренной погодой, которая установилась в Кургане в эти дни - практически не будет рассеивания вредных примесей в воздухе.

В ночные часы в Кургане ожидается понижение температуры воздуха до -17 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до +5 градусов.