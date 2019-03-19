В Кургане объявлены НМУ первой степени опасности
Курганский гидрометцентр объявил в городе неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, об этом говорится на сайте ведомства.
НМУ продлятся двое суток - с 16.00 19 марта до 16.00 21 марта.
Это связано с безветренной погодой, которая установилась в Кургане в эти дни - практически не будет рассеивания вредных примесей в воздухе.
В ночные часы в Кургане ожидается понижение температуры воздуха до -17 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до +5 градусов.