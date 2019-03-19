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Общество Курганская область

В Кургане объявлены НМУ первой степени опасности

Курганский гидрометцентр объявил в городе неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, об этом говорится на сайте ведомства.

НМУ продлятся двое суток - с 16.00 19 марта до 16.00 21 марта.

Это связано с безветренной погодой, которая установилась в Кургане в эти дни - практически не будет рассеивания вредных примесей в воздухе.

В ночные часы в Кургане ожидается понижение температуры воздуха до -17 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до +5 градусов.

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В Кургане объявлены НМУ первой степени опасности

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Теги: НМУ, Курган, метеоусловия, опасность



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