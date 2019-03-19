В Перми несколько улиц затопило фекалиями

В Перми произошла коммунальная авария – несколько улиц, по одной из которых идут трамваи, затопило жидкостью из канализации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры опубликовали свидетели потопа.

"Авария в Мотовилихе. Вода бежит сверху от "Гудвина", вниз по Уральской по трамвайным путям (трамваи не ходят), далее вниз по Лифанова и частично на улицу 1905 г. И запах канализации", - комментирует увиденное автор.

В производственном отделе "Пермводоканала" Накануне.RU сообщили, что сообщение о происшествии на Уральской поступило сегодня ночью. Произошёл порыв на трубе диаметром 0,6 м. Вскоре "источник" раскопают – из-за сложности аварии её до сих пор не могут устранить.