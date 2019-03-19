В АО "Транснефть – Сибирь" завершилась спартакиада работников

АО "Транснефть – Сибирь" 16 - 17 марта 2019 года провело на базе санатория "Хвойный" в Тюмени корпоративную спартакиаду среди работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В состязаниях принимали участие 14 команд общей численностью около 300 человек из всех подразделений акционерного общества.

В течение двух дней участники корпоративной спартакиады соревновались в личном и командном зачетах в лыжной гонке, лыжной эстафете, волейболе, настольном теннисе, дартсе.

В результате суммирования очков по всем зачетным видам дисциплин первое место было присуждено команде Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором месте – сборная Уренгойского управления, третье – у команды Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Акционерное общество поддерживает стремление своих работников и членов их семей к активному и здоровому образу жизни, традиционно создает условия для занятий спортом.

Результаты корпоративной спартакиады среди работников АО "Транснефть – Сибирь":

Общий зачет:

1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Тобольское управление магистральных нефтепроводов

Волейбол:

1 место – Аппарат управления АО "Транснефть – Сибирь"

2 место – Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

Лыжная гонка:

1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов

Лыжная эстафета:

1 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов

Настольный теннис:

1 место – Тюменский ремонтно-механический завод

2 место –Тобольское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

Дартс:

1 место – Тюменский ремонтно-механический завод

2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж