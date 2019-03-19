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Экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом по решению суда

Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Язев признан банкротом. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, суд признал заявление ПАО "Совкомбанк" о признании Язева банкротом обоснованным и пришел к выводу о целесообразности введения в отношении экс-депутата процедуры реструктуризации его долгов.

суд, молоток, правосудие(2019)|Фото: Накануне.RU

Решение было вынесено 12 марта. Уточняется, что следующее заседание запланировано на 5 сентября этого года.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Югры включил в реестр требований кредиторов компании "ЮСПК-Ява" (принадлежит Валерию Язеву) задолженность перед региональной инспекцией ФНС.

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Экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом по решению суда

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Теги: Язев, банкротство, суд



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