Экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом по решению суда

Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Язев признан банкротом. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, суд признал заявление ПАО "Совкомбанк" о признании Язева банкротом обоснованным и пришел к выводу о целесообразности введения в отношении экс-депутата процедуры реструктуризации его долгов.

Решение было вынесено 12 марта. Уточняется, что следующее заседание запланировано на 5 сентября этого года.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Югры включил в реестр требований кредиторов компании "ЮСПК-Ява" (принадлежит Валерию Язеву) задолженность перед региональной инспекцией ФНС.