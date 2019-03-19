Взрыв прогремел ночью в восточной части Луганска

В восточной части Луганска ночью сработало взрывное устройство, погибших и пострадавших нет.

По данным МЧС ЛНР, взрыв произошел в 01.07 на улица Клубная, 57. Поврежден автомобиль Daewoo Sens, а также остекление 12 окон в пяти квартирах двух домов, сообщает Луганский информационный центр.

В начале марта в самопровозглашенной народной республике сообщили об обстреле мирных кварталов вооруженными силами Украины.

Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов. Под обстрел попали села Пришиб, Углегорск, Лозовое и Логвиново.