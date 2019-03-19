Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о разводе, но делить детей и имущество продолжат

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли длится уже два с половиной года – больше, чем они прожили вместе в официальном браке (всего пара была вместе 10 лет).

Супруги не могут прийти к соглашению вопросах раздела имущества и, что важнее, опеки над детьми, но вот в чем они солидарны, так это в желании снова быть неженатыми.

И, кажется, свободу они получат очень скоро. Как сообщает Page Six, супруги попросили суд разделить их бракоразводный процесс на два дела: в одном они просто расторгнут юридически свой союз, то есть будут считаться холостыми и при желании смогут даже заключать браки; в другом процессе будет рассматриваться их имущественный и родительский спор, которому пока не видно конца и края.

По слухам, некоторое время после расставания Питт питал надежды на воссоединение и делал многое для того, чтобы получить прощение Анджелины. Та была непреклонна, и через какое-то время Брэд даже начал заводить новые романы. О личной жизни Джоли известно меньше, но и она, по слухам, не упускает возможности насладиться мужским вниманием, тем более что ухаживают за ней сильные мира сего.