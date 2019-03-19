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Воронежский губернатор поручил вести постоянный мониторинг цен на продукцию воронежских производителей

Традиционное еженедельное оперативное совещание у губернатора Воронежской области Александра Гусева было посвящено рассмотрению ценовой ситуации в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. Как было отмечено, в конце года зафиксировано ускорение роста цен. В частности, это связано с подорожанием куриных яиц и сезонным увеличением цен на овощи, а также постепенным ростом цен на пшено.

Руководитель областного департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина доложила о том, что по данным Федеральной службы государственной статистики индекс потребительских цен на все товары и услуги (инфляция) по итогам 2018 года в Воронежской области составил 104,6%. При этом, уровень продовольственной инфляции в регионе был ниже уровня ЦФО.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции на продукцию сельского хозяйства в декабре 2018 года составил 118,6%, в том числе на продукцию растениеводства - 131,1%, на продукцию животноводства - 108,4%. Рост в категории зафиксировали по девяти товарам. Выделяется пшено, цена на которое с начала года выросла в два раза. На восемь наименований товаров отмечено повышение цен более 30%. Это товары так называемой овощной группы: картофель, капуста, лук и морковь, куриные яйца и сахар-песок.

продуктовый набор, цены, новый год 2017-2018(2017)|Фото: Накануне.RU

Отмечено и снижение цен в сегменте социально значимых продуктов - подешевели гречка (на 13,6%) и яблоки (8,6).

Однако, цены на пшено уже с начала года выросли более чем в два раза. Отметим, что такой рост цен на пшено отмечается Росстатом во всех субъектах РФ. Подрожала сахарная свекла (37,6%), что спровоцировало рост цен на сахар на 53,8% (производственные цены) и на 33,4% (розница). Основной причиной подорожания является увеличение цены в целом на мировом рынке.

правительство воронежской области, александр гусев, силовики(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Яйца куриныев в сельскохозяйственном производстве подорожали на 25%, потребительские цены - на 31%. При этом, в Воронежской области сложилась особая ситуация, связанная с прекращением деятельности ООО «Птицепром Бобровский» в октябре 2018 года. Он занимал более 40% доли соответствующего рынка в регионе. Было уничтожено почти 1,2 млн поголовья птицы.

Помимо локальных факторов роста цен, есть глобальные: ослабление курса рубля, рост на нефтепродукты и энергоресурсы, корректировка цен в ожидании повышения НДС. Весной прошлого года был отмечен резкий скачок цен на бензин. По итогам года моторное топливо в Воронежской области подорожало на 9,9%. В целом по России за 2018 год удорожание моторного топлива составило 9,96%, в ЦФО - 10,3%. В итоге стоимость минимального набора продуктов в декабре в Воронежской области составляла 3661 рубль, сообщили Накануне.RU в уравлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В целом, стоимость минимального набора продуктов в регионе на 8,2% ниже, чем в среднем по стране. В рейтинге ЦФО по стоимости минимального набора Воронежская область занимает пятое место из 18.

продукты, магазины, цены, капуста, покупатель(2015)|Фото: Накануне.RU

На совещании было отмечено, что региональный департамент предпринимательства и торговли проводит еженедельный мониторинг цен, который охватывает каждый район, повышает конкуренцию за счет обеспечения доступа сельхозтоваропроизводителей и воронежцев, реализующих продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, на ярмарки области, в том числе посредством реализации проекта «Дары земли Воронежской». По итогам прошлого года на 178 организованных на территории области ярмарочных площадках, насчитывающих более 20,5 тысяч торговых мест, реализовано продукции на сумму 23,7 млрд рублей.

Губернатор Александр Гусев по итогам обсуждения дал ряд поручений , в частности, относительно постоянного мониторинга цен. "Давайте посмотрим на рост цен на продовольственные товары, которые выпускаются на территории области. На крупных предприятиях нужно проводить мониторинг отпускных цен, чтобы они были адекватными", – подчеркнул Александр Гусев.

Александр Гусев поручил провести межрегиональный анализ цен, установить контакты с соседними регионами.

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Воронежский губернатор поручил вести постоянный мониторинг цен на продукцию воронежских производителей

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Теги: цены, воронежская область, мониторинг цен, продуктовый набор, александр гусев



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