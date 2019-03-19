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Спорт В России

"Адвокат Черчесова": Уткин предположил, что тренер сборной России может влиять на игроков через агента

Известный в прошлом комментатор Василий Уткин высказал предположение, что футболистов в сборную России могут вызывать по определенной схеме, в которой якобы присутствует адвокат, близкий к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Об этом Уткин рассказал в своей передаче "Футбольный клуб".
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Журналист поведал о некоторых деталях конфликта российского нападающего Ивана Игнатьева с "Краснодаром" и предположил, что за этой историей может стоять некий Алан Агузаров.

"Это самый обычный и очень добропорядочный человек. Иван Игнатьев категорически это отрицает, но, повторюсь, единоличный бунт молодого футболиста без поддержки серьезного агента и против такого мощного клуба, как "Краснодар", где он фактически вырос - в это поверить совершенно невозможно, этого просто не может быть. А имя Алана Агузарова в деле Ивана Игнатьева, поверьте, вы еще услышите. Да и, собственно, что здесь скрывать: он добропорядочный человек, он адвокат", - рассказал Уткин.

Он вспомнил бывшего футболиста московского "Динамо" Александра Ташаева, который стал клиентом Агузарова и начал сразу после этого вызываться в сборную, затем перебрался в "Спартак", но в заявку на ЧМ-2018 не попал - "отчего ж ехать, когда уже продано?".

"Кто же такой этот Алан Агузаров, помимо того, что добропорядочный человек и юрист? И почему к нему переходят футболисты от известных и весьма проверенных агентов, хотя у него нет специфических футбольных связей и вообще он не очень футбольный человек? Он просто очень давно, достаточно давно, ведет дела нынешнего главного тренера сборной России - Станислава Саламовича Черчесова. И если мы просто проанализируем ситуацию, то все, чего нет у Алана Агузарова, а именно: футбольный бэкграунд, связи, и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов - все это есть у клиента Алана Агузарова, Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет", - утверждает Василий Уткин.

Он предположил, что в течение ближайшего времени, до наступления летнего трансферного окна, еще один-два молодых футболиста - кандидата в сборную России - окажутся клиентами Алана Агузарова.

Станислав Черчесов, Федор Смолов(2018)|Фото: rfs.ru

"Я так в этом почти уверен. Это, конечно, догадка... Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл свое собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю, но не думать об этом просто невозможно", - добавил Уткин.

Станислав Черчесов пока никак не прокомментировал ситуацию. Добавим, на этой неделе сборной России предстоят отборочные матчи Евро-2020 против команд Бельгии и Казахстана.

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"Адвокат Черчесова": Уткин предположил, что тренер сборной России может влиять на игроков через агента

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Теги: Уткин, Черчесов, Агузаров, сборная России



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