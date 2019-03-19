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Общество Пермский край

Бизнес-омбудсмен Титов вступился за целлюлозно-бумажный комбинат из Прикамья, которому грозит "уголовка"

В Прикамье разгорается скандал вокруг целлюлозно-бумажного комбината "Кама" и входящей в одну с ним группу компании "Кама Картон" – им вменяют долг по таможенному сбору за ввезённый в страну товар ценой почти в 8 млн евро. За предприятия заступился бизнес-омбудсмен Борис Титов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О споре Титов рассказал в своём Facebook – к нему и коллегам поступила жалоба.

"Пермские таможенники уже больше полугода проверяют ООО "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама" и входящее в одну с ним группу ООО "Кама Картон". Вменяют им уклонение от уплаты таможенных сборов на ввезенный в Россию товар стоимостью 7,8 млн евро", - заявил Титов.

По его словам, речь идёт о бумажной версии электронной документации, которую для "Кама Картон" за эти самые 7,8 млн евро разработала австрийская компания Andritz AG. Сначала документы выслали в электронном виде, а позже прислали "оффлайн"-версию, которую на таможне якобы назвали грузом и потребовали задекларировать и оплатить.

"Уже полгода у двух компаний еженедельно запрашивают массу документов, в том числе и тех, которые к сделке с австрийцами не имеют никакого отношения. Таскают сотрудников на допросы, одних и тех же по нескольку раз. Угрожают уголовными делами, вынуждают любой ценой признаться, что конверты с распечатками – это нерастаможенный товар. Будем разбираться со всей этой фантасмагорией", - пишет Титов.

Главный государственный таможенный инспектор Пермской таможни Анжела Беляева заявила Накануне.RU, что материалы по этой ситуации переданы в правоохранительный блок таможни – его сотрудники ищут признаки преступления по уголовной статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица".

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Бизнес-омбудсмен Титов вступился за целлюлозно-бумажный комбинат из Прикамья, которому грозит "уголовка"

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Теги: целлюлозно-бумажный комбинат Кама, Борис Титов, неуплата таможенного сбора



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