Бразилия разрешила США запускать ракеты со своего космодрома

Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома "Алкантара". Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он отметил, что страна потеряла много денег, не используя этот космодром в коммерческих целях.

Правительство Бразилии намерено заключать соглашения и с другими странами, передает Regnum. По данным открытых источников, есть планы по заключению аналогичных контрактов в отношении российских "Протонов" и китайских "Великий поход 4".

Бразильский космодром находится в штате Мараньян, на севере атлантического побережья страны. Он расположен ближе к экватору, чем космодром Куру во Французской Гвиане. Таким образом, Алкантара имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту.

В 2003 году были подписаны контракты о запуске украинских ракет-носителей "Циклон-4" и израильских "Шавит". Однако в апреле 2015 Бразилия в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Украиной.