В Прикамье члены ЛДПР массово сдают мандаты

Сразу несколько членов отделения ЛДПР Пермского края объявили о выходе из партии. Партбилеты намерены сдать далеко не рядовые либерал-демократы, а избранные депутаты. В партии массовый исход сторонников называют слухами, а сдачу мандатов объясняют административным давлением на оппозицию, передает корреспондент Накануне.RU.

О своем выходе из партии объявил председатель думы Чайковского городского округа Александр Русанов. Он объяснил свое решение желанием быть нейтральным, как председатель думы, и заниматься хозяйственными вопросами. Между тем выход Русанова из партии ослабляет местную оппозицию. Выборы в гордуму оказались провальными для партии "Единая Россия" - партия потеряла большинство и взяла только 12 из 25 мандатов, во многом благодаря этом Русанов смог стать спикером. Вскоре единство оппозиции оказалось нарушено, депутаты не смогли сорвать голосование по выбору главы городского округа. Эта должность досталась Юрию Вострикову - его поддержали 16 из 18 присутствующих на заседании депутатов: в результате, по информации, "Ъ" депутат Дмитрий Югов за поддержку кандидатуры Вострикова был исключен из КПРФ. С уходом из партии ЛДПР председателя думы оппозиция полностью теряет заработанный на выборах перевес.

В ЛДПР решение спикера объясняют давлением со стороны властей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU высказал депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко. Парламентарий отметил, что случай, когда политики получают поддержку от оппозиции, а, заняв какую-либо должность, сдают партбилеты, не единичный.

"Когда политики не из "Единой России" занимают значимые должности, то на них косо смотрят и шансы, что они останутся на посту, будучи оппозицией, минимальны. Поэтому люди выходят из партии, становятся беспартийными или переходят в "Единую Россию". Со своей стороны скажу, что мы делали все возможное, поддерживали контакт, помогали", - сообщил парламентарий.

Следом за Русановым партию может покинуть депутат гордумы Осы Максим Рожков. Он покидает должность руководителя местного отделения и в беседе с журналистами не исключил возможности ухода из ЛДПР. Лидер прикамских либерал-демократов опроверг слухи о том, что ЛДПР теряет сторонников по всему краю. Есть те, кому выгодно ослаблять позиции ЛДПР в крае, говорят в отделении, но причин для реального беспокойства нет. В истории с Русановым Постников видит обычную "перекупку" спикера - практика распространена на местах.

"Это нормально. Это его выбор, не знаю, как это скажется на его политическом будущем, но мне оно видится сомнительным. Римское правило - я не знаю но, я в нем сомневаюсь, потому что Рим предателям не платит. Наша ошибка в том, что мы рекомендовали на должность спикера человека с малым партийным стажем. Мы ее признаем и изменим работу по подготовке кадрового потенциала для следующих выборов", - заявил Накануне.RU Олег Постников. По его словам, в случае, если в будущем Русанов решит переизбраться от ЛДПР, то вряд ли получит поддержку от либерал-демократов.

Оппозиционных чиновников в России вообще не существует, говорит профессор политологии пермской Высшей школы экономики Александр Скиперских. Чиновник или любой муниципальный служащий встроен в вертикаль власти и зависит от огромного количества других чиновников, большинство из которых - представители правящей партии.

"Оппозиционный флер мигом улетучивается, невозможно быть оппозиционным чиновником и сохранять какую-то независимость. Это мифы из 90-х годов. ЛДПР, КПРФ являются системными, привыкшими договариваться с властью и взаимодействовать с нею партиями, в силу каких-то собственных интересов, а потому для сохранения должности выход из партии не обязателен и носит технический характер", - сказал политолог.