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Общество За рубежом

Джонни Депп предоставил в суд 87 видеозаписей, на которых его бьет бывшая жена

Актер Джонни Депп серьезно взялся за судебную тяжбу с бывшей женой Эмбер Херд. Ранее стало известно, что он подал иск, в котором хочет взыскать с актрисы $50 млн за клевету.

Последней каплей для Деппа стала статья в декабре в Washington Post, в которой Эмбер снова утверждала, что бывший муж бил ее.

По данным американских СМИ, Джонни предоставил в суд 87 записей с камер видеонаблюдения, которые дают совсем иные сведения: якобы, вовсе не Депп бил жену, а она его. Представители Деппа утверждают, что Херд не раз оскорбляла мужа, кинула в него бутылку, глубоко порезавшую ему средний палец на правой руке, а также несколько раз била его кулаками.

Депп и Херд познакомились еще в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник", в 2015 году они поженились, однако, уже в 2016 развелись. После расставания Эмбер подала в суд на экс-супруга и утверждала, что он применял по отношению к ней силу. В итоге им удалось мирно договориться, Джонни заплатил отступных $7 млн.

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Джонни Депп предоставил в суд 87 видеозаписей, на которых его бьет бывшая жена

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Теги: джонни депп, домашнее насилие, эмбер херд, развод, доказательства



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