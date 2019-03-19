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Общество Свердловская область

Судьба екатеринбургского ДК "Химмаш" решится завтра на приёме у Высокинского

Инициативная группа по спасению ДК "Химмаш" в Екатеринбурге встретится в главой города Александром Высокинским уже завтра. Как рассказала Накануне.RU жительница Оксана Захватошина, они хотят получить ответ, почему администрация не уложилась в сроки и не успела перевести ДК "Химмаш" из частной собственности в государственную до 12 марта.

Добавим, что еще 12 декабря 2018 года Высокинский пообещал инициативной группе осуществить переход собственности до 12 марта 2019 года. Судьба ДК "Химмаш" находится в подвешенном состоянии уже год. 22 февраля 2018 года прошла первая акция недовольных возможным закрытием и сносом учреждения, когда к мэрии Екатеринбурга вышли люди, чтобы защитить дворец культуры.

митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны 2018 года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка под строительство.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заверяла, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

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Судьба екатеринбургского ДК "Химмаш" решится завтра на приёме у Высокинского

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Теги: ДК Химмаш, дети, Андрей Рожков, Оксана Захватошина, Евгений Куйвашев, AVS Group, Высокинский



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