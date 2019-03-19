"Народ не успокоился, люди услышали поддержку от главы": в Якутске прошел новый митинг против мигрантов

В Якутске вечером 18 марта состоялся еще один митинг – на этот раз санкционированный – после изнасилования местной жительницы мигрантом.

Напомним, ранее житель Средней Азии признался в изнасиловании и похищении женщины в Якутске, 18 марта ему предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 17 марта в Якутске прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

В понедельник с возмущенным населением встретилось руководство города и республики. По предварительным оценкам, собралось около 5 тысяч человек.

Глава Якутии Айсен Николаев, как считают жители республики, накалял обстановку вместо того, чтобы сглаживать ее.

Как пишет Regnum, Николаев анонсировал массовые проверки в отношении приезжих. Нарушившие законодательство мигранты, по его словам, будут депортированы. Глава Якутии также призвал не допускать самосуда и противоправных действий.

Однако якутяне назвали его речь "призывной и провоцирующей на дальнейшие действия толпы". "Народ не успокоился, люди услышали поддержку от главы на преследование киргизов", - высказывают мнение местные жители.

В Следственном комитете республики заявили, что преступность не имеет национальности. Также следственные органы восстановили подробную картину событий ночи 17 марта.

В отношении двух друзей мигранта возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы". Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.