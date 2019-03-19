В Тюмени расселили дом, где частичного обрушилась одна из стен

В одном из домов в тюменском микрорайоне Лесной частично обрушилась одна из стен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Вызов поступил в 22.13 18 марта. На уровне первого этажа произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Дом двухэтажный, одноподъездный. Живут в нём 28 человек, из них 13 – дети. Они сами покинули здание.

На месте работали сотрудники ЦУКС, ТОСЭР, ЖКХ. Принято решение о переселении жильцов. Кто-то уехал к родным, тех, у кого не было такой возможности, поселили в гостинице "Колос".