Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

В Москве в Боткинской больнице утром 19 марта скончался известный советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев, смерть народного артиста СССР подтвердили в Союзе кинематографистов России.

В 2011 году Хуциев перенес операцию на сердце - ему установили кардиостимулятор. Потом автора фильма "Весна на заречной улице" перевезли из клиники в подмосковный санаторий, где он находился в течение достаточно долгого времени.

Марлен Хуциев, родившийся в 1925 г. в Тифлисе, окончил режиссерский факультет ВГИКа после Великой Отечественной войны - в 1952 г. А уже через четыре года снял свой главный шедевр - картину, которая считается одним из лучших произведений советского кинематографа - "Весна на Заречной улице".

Хуциев являлся кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, лауреатом Государственной премии РФ, премии "Триумф", премии "Ника" и других высоких наград.

Интернет-сообществу Марлен Мартынович был знаком по конфликту с другим известным режиссером - Никитой Михалковым. В 2008 г. они спорили за пост председателя Союза кинематографистов.

В том противостоянии победу одержал более молодой и напористый Михалков, а Хуциев после него лишился поста в ученом совете ВГИКа, однако затем был восстановлен под давлением общественности.

Марлену Хуциеву было 93 года.