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Общество Челябинская область

В Челябинске общественники призвали власти города устранить дефекты на отремонтированных дорогах

Активисты ОНФ призвали городские власти устранить дефекты на отремонтированных дорогах в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Так, дефекты были обнаружены на улицах Воровского, Красной и Энгельса, которые отремонтировали в прошлом году. Общественники составили перечень убитых дорог и направили его в органы исполнительной власти.

В прошлом году колодцы коммунальных сетей были закатаны в асфальт, и общественники обращали внимание, что дорожное покрытие может быть повреждено, когда к люкам будут искать подход коммунальщики. В результате покрытие дороги испорчено, а люки оказались ниже уровня дороги. Эксперт ОНФ Олег Гудимов отметил, что данный случай не может рассматриваться как гарантийный.

отремонтированная дорога, Челябинск, дефекты,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

В ОНФ считают, что одной из причин проблемы с дорогами отсутствие организованной системы взаимодействия между дорожниками и коммунальщиками. Общественники пригласили для обсуждения данной ситуации представителей "Южуралмоста", но сотрудники компании к мероприятию не присоединились.

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В Челябинске общественники призвали власти города устранить дефекты на отремонтированных дорогах

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Теги: ОНФ, ремонт дорог, Южуралмост,



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