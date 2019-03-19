Голодец, Мединский, Алекперов. Стали известны участники открытия филиала Малого театра в Когалыме

Церемонию открытия филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме посетят заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский. Список вип-персон опубликовал окружной департамент общественных и внешних связей, передает корреспондент Накануне.RU.

Открытие состоится 22 марта, первый сезон театр начнет с постановки "На всякого мудреца довольно простоты" по одноименной комедии Александра Островского. Премьеру в числе гостей посмотрят губернатор Югры Наталья Комарова и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Компания, напомним, финансировала реконструкцию театра.

Помимо посещения театра, Ольга Голодец проведет в Югре совещание, посвященное развитию региональной спортивной инфраструктуры, Владимир Мединский обсудит реализацию нацпроекта "Культура".

Напомним, Наталья Комарова приглашала на открытие театра президента России Владимира Путина. Об участии в мероприятии первого лица пока не сообщается.