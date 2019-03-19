Крымских чиновников предложили проверить на наличие украинских паспортов

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил проверить крымских чиновников на предмет наличия гражданства Украины. Запросы направлены на имя главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает "Коммерсант".

Депутат напоминает о задаче по "национализации элит", стоящей перед Россией. По его словам, необходимо добиться того, чтобы "высокопоставленные чиновники не сидели на чемоданах, думая только о том, не пора ли покинуть страну вместе с накопленными нередко противозаконным путем капиталами".

Крымские чиновники и депутаты назвали запрос депутата провокацией. Они заявляют, что писали заявления об отказе от украинского гражданства в 2014 году в российские органы МВД.

Отметим, ранее КПРФ инициировала проверку в отношении сенатора Рауфа Арашукова. Как сообщало Накануне.RU, Валерий Рашкин интересовался у Генеральной прокуратуры причастностью Арашукова к уголовным преступлениям еще в октябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство не дало внятного ответа на депутатские запросы.

По словам коммуниста, в биографии Арашукова есть немало интересных следствию эпизодов, например, наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах.