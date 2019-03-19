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Политика За рубежом

Американцы отдают сторонникам Гуаидо дипломатические здания Венесуэлы

Сторонники Хуана Гуаидо взяли под свой контроль ряд зданий дипломатической миссии США. Кроме того, оппозиционерам передано здание военного атташе Венесуэлы в Вашингтоне. Условия, на которых получен доступ к зданиям, пока не называются.

Как передаёт ТАСС, "временный президент" Гуаидо также назначил "временным поверенным в делах Венсуэлы в США" Карлоса Веккьо. Веккьо рассказал о намерениях оппозиции получить под свой контроль и остальную недвижимость боливарианской республики, находящуюся в США, в том числе основное здание посольства.

Военный атташе Венесуэлы Хосе Луис Сильва заявил о поддержке Гуаидо ещё в конце января. Сообщается, что венесуэльские дипломаты, покидая атташат, сняли с него государственный флаг и сломали древко, а во время церемонии передачи здания Соединённым Штатам собравшиеся активисты скандировали "руки прочь от Венесуэлы" и называли Карлоса Веккьо самозванцем.

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Американцы отдают сторонникам Гуаидо дипломатические здания Венесуэлы

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Теги: Венесуэла, оппозиция, Гуаидо, Веккьо, Силва



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