Политологи назвали дело ФАС против правительства Челябинской области политическим

Федеральная антимонопольная служба заявила, что установила наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан губернатор Борис Дубровский. Эксперты не исключают, что ему таким вот образом выставляют "политические счета", передает корреспондент Накануне.RU.

Демарш ФАС в отношении челябинского губернатора многие политические эксперты называют беспрецедентным и связывают с политическими мотивами. «Насколько на сей раз крепки позиции ФАС или убедительнее контрагрументы регионального правительства, покажет разбирательство в арбитраже. Равно как и медийным вбросам вокруг этой темы лучшую оценку даст реакция или отсутствие реакции правоохранителей. Пока же не в пользу ФАС и публикаций работает тот факт, что по времени это аккурат совпало с моментом принятия политического решения по согласованию челябинского губернатора на очередной выборный срок",- считает Александр Мельников, известный челябинский политолог.

Московские политические эксперты тоже видят политическую подоплеку. " Челябинск — непростой город с точки зрения внутренней политики и выстраивания отношений силовиков и властей. Ситуация в Челябинске не уникальна и не изменит отношение к Дубровскому в Кремле. На судьбе Дубровского эта ситуация не скажется. У скандала может быть заказчик. По моим наблюдениям, в Челябинске все сражаются со всеми. Я об элитах. Поэтому кто угодно может стоять за этим. Любой, у кого есть финансовые и властные ресурсы для воздействия на ситуацию", - поясняет экс-сотрудник Администрации президента, политолог Андрей Колядин.

Автор telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов в ситуации "не видит особого повода для комментариев". "Это совершенно естественный, рабочий процесс для политической жизни регионов. Губернатор готовится к перевыборам, и в этой ситуации элиты начинают предъявлять ему политические счета. Каждый, у кого накопился некий информационный „задел“, сейчас пытается его реализовать", - считает Леонид Давыдов.

Напомним, расследование антимонопольного дела стартовало в конце августа 2018 года. В конце февраля на заседании комиссии ФАС России принято заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства. Данное заключение было на днях опубликовано в интернете, а в пресс-службе ФАС Накануне.RU подтвердили подлинность документа. Первое антиконкурентное соглашение, как считает ведомство, было заключено между губернатором, областным миндортрансом и АО "Южуралмост". В июле 2016 года УФАС направило губернатору письмо с доводами о том, что действия миндортранса приводят к ограничению конкуренции, в том числе путем намеренного укрупнения лотов. В ответном письме, которое было подписано и.о. губернатора Евгением Рединым, отмечалось, что "снижение начальной цены в дорожной отрасли более, чем на 10% влечет за собой необратимые последствия в виде потери качества выполняемых работ и увеличения их сроков".

Второе антиконкурентное соглашение, как считает комиссия ФАС, было заключено между миндортрансом региона и "Южуралмост". "Рассматриваемые закупки, в которых принимало участие АО "Южуралмост" завершились без какого-либо соперничества. Государственные контракты по их итогам были заключены с незначительным снижением цены либо без снижения, что свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы при их проведении", - говорится в документе.В качестве признаков нарушения антимонопольного законодательства комиссия ФАС указывает на отклонение министерством заявок иных участников, а в случае заключения контракта с таковыми, осуществление действий по не подписанию контрактов, либо их расторжения в целях заключения контракта с "Южуралмостом".

Региональные элиты, естественно, внимательно следят за развитием активности ФАС. Но в большинстве своем тоже уверены в том, что в основе претензий - политика "Увы, создается впечатление, что ФАС, которая должна беспристрастно стоять на страже государственных интересов, принимает участие в чьей-то политической игре и занимается элементарной дискредитацией нынешнего губернатора Дубровского накануне его согласования в Кремле на новый срок", - пишет телеграм-канал «Вечерний Челябинск».

Остается добавить, что сегодня губернатор Челябинской области как раз находится в столице. И уже другой, весьма приближенный к кремлевским кулуарам ТГ-канал - "Незыгарь" утверждает, что Дубровский и еще несколько глав регионов в ближайшее время ждут в администрации президента.