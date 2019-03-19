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Политика Тюменская область Центральный ФО

Депутаты Госдумы сегодня прекратят полномочия Владимира Сысоева

19 марта депутаты Госумы проголосуют по вопросу досрочного прекращения полномочий члена фракции ЛДПР Владимира Сысоева. депутат на прошлой неделе стал заместителем губернатора Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сысоева Владимира Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты ГД, выдвинутого политической партией ЛДПР на основании личного заявления", - говорится в постановлении "нижней палаты".

Как сообщало Накануне.RU, основным кандидатом на мандат вице-губернатора считается глава фракции ЛДПР думе ХМАО Евгений Марков. Партия проведет консультации о передаче мандата после официального решения ГД о сложении полномочий Владимира Сысоева.

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Депутаты Госдумы сегодня прекратят полномочия Владимира Сысоева

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Теги: Владимир Сысоев, ЛДПР, Госдума, заместитель губернатора Тюменской области



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