Сборные Бельгии и России в отборочном матче Евро-2020 рассудят румынские арбитры

Стали известны арбитры, которые будут работать на отборочном матче чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, игру рассудит румынская бригада во главе с Овидиу Хацеганом. Его ассистентами выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервным рефери назначен Себастьян Колцеску.

Напомним, матч Бельгия - Россия состоится 21 марта. Встреча пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

На минувшей неделе тренерский штаб сборной России по футболу определился с игроками, которые вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.