Река Миссури затопила американскую военную базу с "самолетами судного дня"

В американском штате Небраска затопило военную базу "Оффатт", где находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны.

Как сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион, из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури "Оффатт" затопило водой почти на треть.

Эвакуировано 20 зданий, сообщает Regnum. Почти километр взлетно-посадочной полосы оказался под водой.

Вода проникла в ангары с Boeing E-4B Nightwatch, которые известны также как "самолеты судного дня".

Отметим, в апреле прошлого года США подняли в воздух самолет "судного дня". Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter. Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir.

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло эти сведения.

Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.