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Общество За рубежом

Беременная актриса Эми Шумер голышом пробежалась по парку

Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) довольно необычным образом прорекламировала грядущую премьеру своего нового шоу на Netflix.

 

Находящаяся на последних месяцах первой беременности Эми обнажилась перед фотографом. В итоге в ее Instagram появилась целая фотосессия: вот она бежит по лужайке парка в футболке, а вот уже – в чем мать родила. Предвидя негативные комментарии, Шумер подписала под фотосетом: "Не могу дождаться, когда критики из числа белых мужчин начнут высказываться о моей особенной беременности!".

Впрочем, не только среди стереотипных "белых мужчин" находятся те, кому поведение Шумер кажется чересчур откровенным. Многие пользователи пишут ей, что даже будь она "ангелом" Victoria's Secret – беременность и тогда бы не стала поводом бегать голышом по лужайке.

Р­РјРё РЁСѓРјРµСЂ|Р¤РѕС‚Рѕ:instagram.com/amyschumer

Эми вышла замуж в прошлом году, всего через три месяца после знакомства с будущим супругом, поваром Крисом Фишером. И еще через несколько месяцев выяснилось, что она ждет ребенка. По признанию Шумер, ее супруг имеет расстройство аутистического характера – синдром Аспергера.

Сама Эми устроила целое шоу из гипермезиса, который сопровождает ее почти всю беременность. Для гипермезиса характерны такие симптомы как сильная тошнота, рвота, ощущение слабости. Согласно статистике, такая сильная форма токсикоза беременных случается только у одного процента будущих мам. Актрису уже несколько раз госпитализировали.

Шумер – крайне противоречивая персона. С одной стороны, она олицетворяет все новейшие феминистические течения: борется за права женщин, рассказывает о бодипозитиве, признается, что пережила сексуальное насилие, ходит на митинги (на одном из последних ее даже задержали).

Но при этом Эми не нравится, когда ее относят к "пышным дамам" или критикуют за отсутствие самоиронии. Но больше всего зрителей возмущает жадность актрисы, позиционирующей себя как стендап-комика. То за большие деньги Шумер дает совсем короткие концерты, то просит заоблачные гонорары.

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Беременная актриса Эми Шумер голышом пробежалась по парку

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Теги: эми шумер, обнаженка, беременность и роды, стэнд ап



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