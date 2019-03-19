Стало известно, сколько человек будут сдавать ЕГЭ в этом году в Зауралье

В Курганской области готовятся к ЕГЭ - в этом году его напишут более 4 тыс. выпускников и учащихся прошлых лет.

Больше всего заявлений молодые люди и девушки подали на сдачу экзамена по обществознанию - 2,2 тыс. человек.

На втором месте - физика, этот предмет захотели сдавать 930 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Далее по популярности - история, биология, география, литература, иностранные языки.

Напомним, что все без исключения сдают обязательные дисциплины ЕГЭ - это математика и русский язык.