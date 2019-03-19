В Сургуте свадьбу отметили стрельбой - виновнику грозит до пяти лет колонии

В Сургуте на свадьбе произошли стрельба. Силовикам пришлось задержать её виновника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

17 марта в городскую полицию сообщили о стрельбе возле одного из культурных центров. По предварительным данным, выстрелы произвели из автомата. Приехавшие на место оперативники изъяли шесть гильз.

В городе ввели план "Перехват", в ходе которого силовики выяснили, что к случившемуся причастен 31-летний горожанин. Он сознался в стрельбе, добавив, что так отметил свадьбу. У него изъяли охолощенный автомат, который не является огнестрельным оружием.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.