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Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" в третьем матче серии

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в понедельник в Уфе и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет был открыт на 30-й минуте: отличился форвард хозяев Владимир Ткачев. В третьем периоде гости сравняли: гол в меньшинстве забил Александр Кучерявенко. В итоге матч перешел в овертайм, где победу "Салавату" принес финн Йоонас Кемппайнен.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу уфимской команды. Следующая игра пройдет 20 марта также на площадке "Салавата Юлаева".

Ранее ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров отмечал, что "Автомобилист" является фаворитом в данном противостоянии.

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Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" в третьем матче серии

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Теги: Салават Юлаев, Автомобилист, Кубок Гагарина



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