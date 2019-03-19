Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" в третьем матче серии

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в понедельник в Уфе и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет был открыт на 30-й минуте: отличился форвард хозяев Владимир Ткачев. В третьем периоде гости сравняли: гол в меньшинстве забил Александр Кучерявенко. В итоге матч перешел в овертайм, где победу "Салавату" принес финн Йоонас Кемппайнен.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу уфимской команды. Следующая игра пройдет 20 марта также на площадке "Салавата Юлаева".

Ранее ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров отмечал, что "Автомобилист" является фаворитом в данном противостоянии.