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Политика За рубежом

Минюст направит США запрос о возврате Ярошенко в Россию

Россия потребует передать российского летчика Константина Ярошенко из США для отбывания срока на родине.

Обращение к компетентным органам США будет отправлено после 20 апреля, сообщают "Известия" со ссылкой на Минюст. Решение было принято при взаимодействии с МИД РФ.

Как рассказал изданию сам летчик, подача ходатайства от имени государства серьезно повысит шансы на положительный исход дела.

Ярошенко подпадает под программу передачи осужденных в страну гражданства по причине серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам летчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признает.

Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. Ему выбили зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключенного об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи.

Как заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, есть возможность перевести Ярошенко на родину на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, которую подписали в том числе и США.

Для этого необходимо ходатайство защиты летчика. Заявление можно подавать раз в два года.

В ноябре сотрудники российской дипмиссии в Нью-Йорке навестили летчика в тюрьме "Данбери" из-за сообщений об ухудшении здоровья заключенного.

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Минюст направит США запрос о возврате Ярошенко в Россию

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Теги: Константин Ярошенко, США, Россия



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