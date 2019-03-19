Муниципальные телеканалы смогут попасть в мультиплексы

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили включить в перечень общедоступных телеканалов муниципальный канал. Проект закона внесен в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о включении одного муниципального телеканала в бесплатные мультиплексы, сформированные для перехода на цифровое вещание. Сейчас в них входит один региональный телеканал.

Из-за прекращения аналогового вещания операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия для местных телестудий, отмечают в пояснениях к проекту авторы. Среди них - председатель комитета ГД по информационной политике Леонид Левин, депутат Сергей Боярский, сенатор Алексей Пушков. Ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации, кроме того страдает экономика производителей информпродукта.

Поправки в закон "О СМИ" и "О связи" вводят норму о "22 кнопке" для муниципалов. Чтобы попасть в мультиплекс, канал должен производить не менее 75% национальной продукции и не менее 20% от общего времени вещания телеканала должны занимать программы, освещающие вопросы местного значения. Критерии позволят допускать на конкурс именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики, уверены авторы. В каждом муниципалитете предложено определить одни муниципальный общедоступный канал.

Ранее допустить муниципальные телеканалы в мультиплексы предлагали представители ОНФ.

Напомним, с начала 2019 г. в регионах России начался переход на цифровое телевидение. В феврале аналоговый сигнал федеральных телеканалов был отключен в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.