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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Пятый лишний. Заместитель главы администрации Нефтеюганска оставил свой пост

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович уволился по собственному желанию. Об этом Накануне.RU сообщил источник в мэрии.
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Напомним, Павел Прокопович получил пост замглавы после увольнения Сергея Лагойды. Своего поста чиновник лишился 12 сентября прошлого года. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Якобы речь шла о конфликте интересов. По одной из версий, мэр Сергей Дегтярев был заинтересован в том, чтобы устранить усиливающегося зама. Однако 19 февраля Ханты-Мансийский окружной суд восстановил Лагойду в должности.

В результате в мэрии Нефтеюганска образовался "лишний" заместитель. По штатному расписанию у главы города должно быть четыре зама, а фактически - получалось пять. Общественники называли Прокоповича "человеком Дегтярева" и предполагали, что в мэрии пройдут структурные изменения, после которых у руководителя муниципалитета появится "пятый заместитель, который будет непонятно чем заниматься".

В администрации города корреспонденту Накануне.RU ранее сообщали, что структурные или кадровые решения будут приняты после выхода из отпуска обоих чиновников.

По информации нашего источника, решение об увольнении Прокоповича связано как раз с возвращением Сергея Лагойды. С 20 марта кончается его отпуск и он приступает к своим служебным обязанностям. Он продолжит исполнять тот функционал, который исполнял до увольнения. То есть в зоне его ответственности будут финансы, экономика и взаимодействие с силовыми структурами. При этом Павлу Прокоповичу якобы была предложена должность рядового сотрудника юридическо-правового управления, но тот отказался, отметив, что "это не его уровень".

Источник в мэрии отмечает, не исключено, что бывшего замглавы "попытаются посадить в кресло директора департамента по делам администрации Нефтеюганска", которое сейчас занимает Светлана Нечаева.

Отметим, что в пресс-службе мэрии отставку Павла Прокоповича не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, возвращение Сергея Лагойды состоялось после "силового наезда" на мэрию. 24 января в администрации Нефтеюганска прошли обыски. Глава города был задержан. Однако несмотря на это, вскоре продолжил исполнять свои обязанности на посту. Что ему могли вменять и вменяли ли в действительности – до сих пор остается тайной, никакой официальной информации правоохранители после произошедшего так и не дали.

Но сразу же после обысков неофициальные источники выдвинули две версии. Одна из них – махинации с землей, где планируется появление магазина "Лента". Якобы мэрия продала землю сторонней коммерческой структуре по заведомо заниженной цене. Бизнесмены в последующем планировали передать участок "Ленте", но уже за совершенно другие деньги. По второй версии, обыски в мэрии прошли из-за конфликта с силовиками. А конкретно – из-за увольнения Сергея Лагойды, который до работы в администрации проходил службу в органах Федеральной службы безопасности и в настоящее время является офицером запаса ФСБ. Не исключено, конечно, и то, что обе версии могут дополнять друг друга.

Силовой наезд на Дегтярева с устранением Лагойды из мэрии связали и в самой администрации. 30 января Сергей Дегтярев провел пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске и обвинил в произошедшем вице-губернатора Александра Шипилова. По словам мэра Нефтеюганска, Лагойду ему "навязал" Шипилов.

Официальной оценки произошедшего так и не последовало. Власти Югры отказались давать комментарии.

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Пятый лишний. Заместитель главы администрации Нефтеюганска оставил свой пост

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Теги: Павел Прокопович, Сергей Лагойда, Сергей Дегтярев, увольнение, заместитель главы администрации



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