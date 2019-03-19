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Абрамович продает акции Evraz

Роман Абрамович и Владимир Абрамов продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании Evraz. Доля в 1,8% голосующих акций оценивается примерно в $200 млн.

Абрамович, Абрамов и другие инвесторы запустили процедуру ускоренного сбора заявок, следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

Большая часть предложения (45,25% продаваемых акций) приходится на компанию Greenleas International Holdings Абрамовича, 33,35% — на Abiglaze Limited Абрамова.

Evraz - международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Контролирует в том числе Нижнетагильский металлургический комбинат в Свердловской области, Кузнецкий и Западно-Сибирский комбинаты в Новокузнецке. Штаб-квартира - в Лондоне.

Как уже писало Накануне.RU, недавно Абрамович и Абрамов продали на рынке около 2% акций "Норникеля".

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович меняет структуру своих активов, чтобы обезопасить подконтрольные ему компании от новых волн санкций со стороны США.

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Абрамович продает акции Evraz

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Теги: Evraz, Роман Абрамович, Владимир Абрамов



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