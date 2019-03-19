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Общество За рубежом

Влиятельный голливудский кинобосс Кевин Цудзихара покидает пост главы Warner Bros. из-за секс-скандала

В отставку подал председатель и генеральный директор киностудии Warner Bros. Кевин Цудзихара. Он возглавлял компанию с 2013 года. Имя его преемника пока не названо.

Цудзихару ранее обвинили в коррупции: якобы, он помог своей любовнице продвинуться в кинокарьере. В начале марта издание Hollywood Reporter опубликовало переписку, которую Цудзихара вел с актрисой Шарлоттой Кирк. Она появилась в двух фильмах Warner Bros. после начала отношений с кинобоссом. Адвокат Цудзихары заявил, что его подопечный не принимал участия в карьере девушки, мол, она всего добилась сама, но сейчас это будет проверять уже независимая юридическая фирма, которую наняли после придания инциденту огласки.

Цудзихара обратился к сотрудникам кинокомпании с открытым письмом, в котором пишет о мотивах своей отставки. "Мои действия в прошлом могут повлиять на будущее компании", - говорит топ-менеджер. Он также отмечает, что его "лидерство может быть отвлекающим фактором и препятствием для дальнейшего успеха компании".

На счету Цудзихары несколько крупных успешных проектов студии Warner Bros. Из числа последних: "Аквамен", "Чудо-Женщина", а также запуск спин-офф-франшизы по вселенной Гарри Поттера – "Фантастические твари и где они обитают".

Наблюдатели полагают, что скандал можно было бы и замять, но на фоне скандальных событий последних лет (имеется в виду дело Харви Вайнштейна и появление движения MeToo) руководство кинокомпании решило перестраховаться.

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Влиятельный голливудский кинобосс Кевин Цудзихара покидает пост главы Warner Bros. из-за секс-скандала

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Теги: кевин цудзихара, кинокомпания, Warner Bros., секс-скандал, коррупция



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