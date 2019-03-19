СМИ: у вкладчиков "Кэшбери" выманивают персональные данные

Потерявших свои средства в финансовой пирамиде "Кэшбери" вкладчиков пытаются вовлечь в новую криминальную схему.

Первые звонки стали поступать россиянам из разных регионов с 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы взыскать средства со счетов "Кэшбери". Неизвестные требовали предоставить свои персональные данные и дать свое согласие на подачу иска от его имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.

По его словам, каждому, кто поучаствовал в "коллективном иске", полагалась компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из "наложенных на "Кэшбери" государством штрафов". При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через "кассовый операционный центр Росгосстраха". Сюда в течение 2–4 рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета.

В "Росгосстрахе" сообщили, что происходящее — криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании» По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, которые работают под брендом "Кэшбери".

Как сообщил представитель ЦБ Валерий Лях, это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которая была выявлена за последние годы. Информацию об этом Центробанк передал в Генпрокуратуру и МВД. Прокуратура потребовала запретить сайты "Кэшбери".

1 ноября 2018 года глава "Кэшбери" Артур Варданян заявил о прекращении работы компании и о создании новой структуры.