Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что с киевскими властями "не сварить каши".

В своем выступлении миллиардер заявил, что не намерен "варить кашу" с российскими властями и что будет продвигать усиление санкций в отношении Москвы. "Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", — сказал президент Украины.

Ранее Путин, находясь в Крыму, сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины, с которыми "вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата". Глава государства подчеркнул, что действия киевских властей вызывают недоумение, сообщает РИА "Новости".

Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства. В нем говорится, что украинские власти считают данный визит, как и прошлые, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины...".

Напомним, 18 марта прошла рабочая поездка Путина на полуостров. Там отмечалось пятилетие вхождения полуострова в состав России.

Президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции"Порт" в Тамани.