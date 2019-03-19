Правительство одобрило инициативу об ипотечных каникулах

Кабмин представил положительный отзыв к законопроекту об ипотечных каникулах.

Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "К сожалению, не успели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия ", - сообщил Моисеев.

Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в первом чтении на пленарном заседании во вторник, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми для заемщиков и распространить на действующие кредиты. О возможной доработке законопроекта ко второму чтению рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Внесенный в Госдуму законопроект об "ипотечных каникулах" позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности. Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз.