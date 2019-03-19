19 Марта 2019
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Минтруд: пособия на третьего ребенка получают 700 тысяч семей

Около 700 тыс. российских семей получают пособия на третьего ребенка.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выплату на первого ребенка получают более 260 тыс. семей. По его словам, Минтруд на этой неделе планирует внести на рассмотрение кабмина законопроект об изменении с 1 января 2020 года условий получения пособия на первого и второго ребенка: предполагается, что на них смогут претендовать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов, тогда как сейчас он не может превышать полтора.

"В результате это пособие будут получать не 45% семей от всех, в которых родились первые дети, как сейчас, а около 70%", - отметил министр, сообщает ТАСС.

Ранее в Минтруде сообщили, что среди граждан, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% - это семьи, которые имеют детей. Топилин заявил, в течение короткого времени нужно предложить дополнительные меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

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Минтруд: пособия на третьего ребенка получают 700 тысяч семей

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Теги: Минтруд. пособия, дети, семья



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