В России зафиксирован рост промышленного производства

Рост промышленного производства отмечается в России.

В январе–феврале 2019 года этот показатель вырос на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах Росстата. В феврале наиболее существенный рост произошёл в добыче полезных ископаемых. В обрабатывающих производствах наблюдался рост в 4,6%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 1,8%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксирован спад на 1,1%.

Как сообщалось ранее, за 2018 г. производство отечественной промышленности увеличилось на 2%, спрос рос чуть менее высокими темпами - на 1,7%, подсчитали аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Прирост индексов вновь обеспечен добывающими экспортоориентированными отраслями. Рост других отраслей промышленности продолжает зависеть от мер господдержки, внешнеполитической обстановки и санкций.