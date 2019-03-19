У берегов Камчатки взорвался мощный метеорит

Над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит.

Это произошло в декабре 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас. По данным NASA, взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие (десять бомб, сброшенных на Хиросиму) и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году.

Взрыв произошел в 26 км над поверхностью Земли. Его засекли американские военные спутники.

Как говорят в NASA, метеорит взорвался неподалеку от маршрута, по которому летают гражданские самолеты. В настоящее время ученые опрашивают авиакомпании на предмет возможных свидетелей случившегося, сообщает РИА "Новости".

Напомним, взрыв метеорита "Челябинск" произошел утром 15 февраля 2013 года в небе над окрестностями Челябинска, яркая вспышка была видна с территории Курганской и Тюменской областей. В результате ударной волны в Челябинске было повреждено несколько зданий, обрушилась часть внешней стены цинкового завода, вылетела масса оконных стекол, в медучреждения с травмами (в основном порезами) обратились несколько десятков человек.

Бывший в то время губернатором Челябинской области Михаил Юревич обратился за финансовой помощью к федеральному центру, поддержка в размере более 1 млрд руб. была оперативно выделена. Позднее из озера Чебаркуль ученые и спасатели извлекли, как считается, основной кусок разлетевшегося в момент вхождения в земную атмосферу небесного тела. Метеорит ныне демонстрируется в областном краеведческом музее.