Поезд с обновленными плацкартными вагонами отправился в путь

Поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс.

Состав убыл с вокзала Ростов-Главный. Пункт прибытия - Москва. При разработке нового дизайна вагонов учитывались основные пожелания и замечания пассажиров, сообщает ТАСС.

Напомним, новые плацкарты отличаются тем, что в них возможно организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

Ранее в РЖД показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

Как сообщалось ранее, полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки.