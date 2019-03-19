В Киеве отреагировали на визит Путина в Крым

МИД Украины выразил решительный протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства. В нем говорится, что украинские власти считают данный визит, как и прошлые, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация".

В министерстве подчеркнули, что в связи с визитом Владимира Путина в Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

Напомним, 18 марта прошла рабочая поездка Путина на полуостров. Там отмечалось пятилетие вхождения полуострова в состав России.

Президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции"Порт" в Тамани.

Тем временем, Евросоюз вновь выступил в заявлением о непризнании референдума о статусе бывшего украинского полуострова, назвав референдум пятилетней давности "прямым вызовом международной безопасности".