19 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

У границ России замечен американский ядерный бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress был замечен у границ России.

Stratofortress больше полутора часов летал в районе Калининградской и Ленинградской областей. Лайнер взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд, направился к Калининградской области, затем проследовал в воздушное пространство Эстонии, после чего кружил вблизи Ленинградской области. К морской и сухопутной границе региона Stratofortress приближался на расстояние 35 и 95 км соответственно, ообщает Lenta.ru.

В начале марта Су-27 вынудил американский самолет-разведчик RC-135 удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель вернулся на базу.

В ноябре российский Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.

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У границ России замечен американский ядерный бомбардировщик

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Теги: ядерный бомбардировщик, США, Stratofortress



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