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Политика Дальневосточный ФО В России

В лесной отрасли Хабаровского края вскрылись хищения на 10 млрд рублей

Правоохранители провели проверку в правительстве Хабаровского края.

Она прошла в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей региона о хищениях в лесной отрасли. Инициировал проверку действующий губернатор Сергей Фургал. По словам источников, глава региона начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе лесной.

О конкретных фигурантах уголовного дела не сообщается. Известно, что ущерб от хищений составил около 10 млрд руб., сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, обыски прошли в кабинетах первых вице-губернаторов.

Как сообщалось ранее ранее, власти Хабаровского края проводят служебную проверку, поводом к которой стали ежемесячные доплаты к пенсиям бывшего губернатора региона Вячеслава Шпорта и депутата законодательной думы Татьяны Мовчан.

По некоторым данным, Шпорт дополучает около 2 млн руб. ежемесячно, Мовчан —190 тыс. руб.

Напомним, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Он набрал 69,57% голосов. Вячеслав Шпорт от "Единой России" набрал 27,97% голосов.

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В лесной отрасли Хабаровского края вскрылись хищения на 10 млрд рублей

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Теги: хищения, лесная отрасль, Хабаровский край, Сергей Фургал



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