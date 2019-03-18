Путин назвал "крымскую весну" "новой вехой в истории России"

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, назвал "крымскую весну" "новой вехой в истории России".

Напомним, сегодня, 18 марта, состоялась рабочая поездка главы государства на полуостров.

"Она ["крымская весна"] показала нам самим и, в общем, всему миру, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы", — передаёт РБК слова Путина из выступления.

Напомним, 2014 году на референдуме о присоединении к РФ в Крыму и Севастополе проголосовали 96,77% и 95,6% избирателей соответственно.

На этой неделе, как сообщало Накануне.RU, Евросоюз вновь выступил в заявлением о непризнании референдума о статусе бывшего украинского полуострова, назвав референдум пятилетней давности "прямым вызовом международной безопасности".