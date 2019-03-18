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Политика В бывшем СССР Украина

Поддерживающий Порошенко политолог призвал не голосовать за евреев - Зеленского и Тимошенко

Украинский политолог Александр Палий, известный своей поддержкой действующего президента Петра Порошенко, заявил, что президентом должен стать украинец, а не русский или еврей. Поэтому он призвал не голосовать ни за Владимира Зеленского, ни за Юлию Тимошенко.
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Журналист Сергей Щербина написал, что ожидал антисемитской темы перед выборами. А блогер Денис Казанский, известный своей русофобией, адресовал критерий Палия самому Порошенко.

"А Петр Алексеевич вам справку по чистоте своей крови уже показал? Там какие-то истории о Вальцмане ходят. Я не верю, конечно, но дыма без огня не бывает", - написал он.

Напомним, Вальцман - фамилия отца Петра Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, в регионах украинским СМИ заказывают публиковать "чернуху" против Тимошенко и Зеленского. Появление же еврейской темы свидетельствует о проблемах Порошенко с рейтингами. Согласно всем опросам, Зеленский лидирует с большим отрывом от второго места, имея около 25%. Порошенко и Тимошенко делят второе и третье места, разница между ними не превышает статистической погрешности.

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Поддерживающий Порошенко политолог призвал не голосовать за евреев - Зеленского и Тимошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко



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