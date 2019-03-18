Уральское оружие засветилось в Британии

Новейшие изделия корпорации «Уралвагонзавод» – 57-мм зенитная самоходная установка «Деривация-ПВО» и танк Т-90МС – уже несколько недель «не дают покоя» западным экспертам, передает корреспондент Накануне.RU. По крайней мере, новости о новинках "made in Ural" висят в топе одного из самых авторитетных мировых военных изданий "Jane's Defence Weekly".

Как поясняют российские эксперты, это своеобразный клуб экспертов, мнение которых влияет в той или иной мере на решение о закупках военной техники государствами. Мало кому пришло бы в голову обвинить Jane's в лояльности к российским оружейникам, так как он продвигает продукцию стран НАТО и США. Тем не менее повышенное внимание к нашей технике говорит о том, что "Уралвагонзавод" создал нечто неординарное.

Танк Т-90МС и «Деривацию-ПВО» презентовали на февральском салоне вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби. Рекламный видеоролик с танком «крутился» на стенде УВЗ. А вот модель «Деривации» будто специально спрятали среди экспозиции. Но, несмотря на эти уловки, обе новинки в равной степени заставили о себе говорить западных экспертов.

Накануне же выставки в сети появилось видео с испытанием новейшего российского танка, на котором впервые показали машину изнутри. Тот же Jane’s отметил, что в башне появились электронные приборы управления, что для некоторых западных машин в новинку.

«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны быть завершены в ноябре этого года», - говорится в информационном сообщение издания. Добавляя, что боеприпасы ЗСУ будут состоять из пяти типов, в том числе многоцелевых. «Система предназначена для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и одиночных ракет систем залпового огня», - отмечает автор текста.

Впечатлили его и характеристики самой машины. Jane's Defence Weekly пишет: «Деривация-ПВО» оснащена более тяжелым вариантом 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M. «У этой системы увеличенная скорострельность (120 выстрелов в минуту, по сравнению с 80 в минуту), большая максимальная дальность (9 км против воздушных и 14,5 км против наземных целей, по сравнению с до 7,5 км и 14,5 км), а также более тяжелая загрузка боеприпасов (148 выстрелов по сравнению с 80)», - сказал источник, добавив, что более тяжелый АУ-220M весит 5000 кг. Более легкий вариант предназначен для наземных боевых платформ, таких как боевая машина пехоты БМП-3 или боевая разведывательная машина БРМ-3K «Рысь».

Рассказывая о нашем оружие, английское издание не делает каких- либо далеко идущих выводов. Знаменателен сам факт обращения пристального внимания к российскому оружию, что свидетельствует о попадании "Уралвагонзаводом" в цель.