ФАС вынесла решение по делу о картельном сговоре с участием губернатора Южного Урала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла решение по антимонопольному делу в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Миндортранса и АО "Южуралмост". Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, расследование возможного картельного сговора между должностными лицами Южного Урала и дорожными компаниями стартовало в конце августа 2018 года, однако его рассмотрение по существу неоднократно переносилось. В правительстве региона претензии ФАС считают необоснованными и заявляют, что деятельность в сфере организации и проведения торгов на территории области осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

Как отметили в сегодня, 18 марта, в ФАС, установлено наличие двух антиконкурентных соглашений, по одному из них участником признан глава региона. Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

Также решением ФАС установлено антиконкурентное соглашение компании с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автодорог региона — Миндортрансом Челябинской области.

"Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано это соглашение, — говорится в сообщении ведомства. — Их победителем стало АО "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%".

Заказчик, в свою очередь, неоднократно отклонял заявки "соперников" этой компании, а контракты с ней заключались в обход даже предписаниям Челябинского УФАС.

"Реализации соглашения способствовали установленные комиссией факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО "Южуралмост", — заключили в ведомстве.

По словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генпрокуратуру.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, комментируя ситуацию, отметил, что "дорожные" споры властей региона с ФАС "продолжаются не первый год", благодаря чему "накоплена достаточная практика". В настоящее время правительство области намерено оспорить решение федерального ведомства в арбитражном суде Москвы.

"Есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая верховный суд, — рассказал Федечкин корреспонденту Накануне.RU. — Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально".