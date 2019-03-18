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Путин подписал закон о наказаниях за распространение фейковых новостей

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о запрете распространения фейковых новостей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Штрафы за нарушение требований законопроекта для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб; для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации - так называемых "фейковых новостей". Обсуждение законопроекта вызвало горячие споры на заседании. В итоге за основной закон проголосовали 149 сенаторов, трое выступили против, еще трое воздержались.

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Путин подписал закон о наказаниях за распространение фейковых новостей

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Теги: Владимир Путин, фейковые новости, закон



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