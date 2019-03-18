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Суд отклонил иск депутатов о запрете реагентов в Москве

Тверской суд Москвы отказался удовлетворять иск муниципальных депутатов Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой к департаменту жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) столичного правительства о запрете использования химических реагентов на улицах города.

Как отметил Яшин в ходе рассмотрения дела, использование данного вещества "наносит вред обуви", а также представляет опасность для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей".

"С каждым годом расходы на закупку реагентов растут: потрачены 6 млрд рублей на покупку 260 тыс. тонн реагентов, город был засыпан ими, — передаёт его слова ТАСС. — Просим прекратить использование реагентов в нашем городе".

В свою очередь представитель ответчика заявил, что данное вещество используется на территории Москвы согласно установленным правилам и нормам, и в ход идёт только то, что прошло проверку.

"Экологическая экспертиза проводила проверку реагентов, нам было выдано разрешение на использование определённого перечня реагентов на 10 лет, которые мы и используем в данный момент", — отметил представитель департамента ЖКХ.

В итоге иск столичных парламентариев был отклонён судом.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила вердикт судья Алеся Орехова.

Москва, Садовое кольцо(2017)|Фото: www.tourprom.ru

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Суд отклонил иск депутатов о запрете реагентов в Москве

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Теги: Москва, реагенты, суд, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина



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