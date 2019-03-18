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Происшествия Центральный ФО

В Москве задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней

В Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 17 марта обвиняемый 1970 года рождения, зайдя в помещение одного из детских театров на юго-западе столицы, подошёл к ранее незнакомой малолетней девочке и совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера.

В ходе допроса мужчина признал вину в полном объёме.

В настоящее время с обвиняемым проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Москве задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней

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Теги: СКР, Москва, половая неприкосновенность, несовершеннолетняя, задержание



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